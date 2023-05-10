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Путин приказал расторгнуть договор со странами НАТО по ограничению вооружений в Европе

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 13:15
Путин приказал расторгнуть договор со странами НАТО по ограничению вооружений в Европе - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин заявил о денонсации договора об обычных вооружениях в Европе с государствами НАТО, ограничивающего количество военной техники в армиях подписантов на континенте. Об этом идет речь в опубликованном документе.

Путин назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении вопроса о денонсации договора в нелегитимной Госдуме России.

В 2007 году Россия "приостановила" свое участие в договоре, в 2015-м РФ заявила, что "полностью" прекращает участие в нем.

Договор был заключен между некоторыми государствами-членами НАТО и СССР с союзниками в 1990 году. Он охватывал всеобъемлющие ограничения на ключевые категории обычной военной техники в Европе, согласно ему избыточное оружие необходимо было уничтожить.

По документу устанавливались одинаковые ограничения для обеих сторон. В частности, ни одна сторона "от Атлантики до Урала" не могла иметь более 20 000 танков, 20 000 единиц артиллерии, 30 000 боевых бронированных машин, 6800 боевых самолетов и 2000 ударных вертолетов.

Договор не охватывал ограничения ядерных и ракетных вооружений.

  • 21 февраля 2023 года Путин заявил, что РФ "приостанавливает" участие в договоре о контроле над ядерным оружием и готовится к испытаниям.
  • Президент США Байден косвенно ответил Путину: каждый член НАТО и Россия знают, что нападение на одну страну НАТО – нападение на все страны и территории Альянса.

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Артем Джеріпа
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