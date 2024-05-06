Путін доручив провести навчання із використання тактичної ядерної зброї. ГУР відстежує

Юсов зазначив, що розвідка збирає інформацію про заплановані в РФ навчання, проте ядерний шантаж – стабільна тактика режиму Путіна

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Головне управління розвідки Міноборони збирає інформацію про заплановані в Росі навчання із використанням нестратегічної ядерної зброї, але "епохальної" новини у цьому немає. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Зранку 6 травня Міноборони РФ повідомило, що за дорученням російського диктатора Володимира Путіна задля "підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань" Генштаб РФ почав підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями із залученням авіації і флоту.

"У ході навчання буде здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї", – йдеться в повідомленні.

У відомстві Сергія Шойгу однієї із цілей навчань назвали готовність відповісти на "провокаційні заяви та загрози окремих західних офіційних осіб" на адресу держави-агресорки РФ.

Юсов заявив, що чогось нового в подібних повідомленнях росіян, крім інформаційного ефекту, немає.

"Зрозуміло, що вся необхідна інформація збирається. Над цим працюють і українські спецслужби, та і власне весь світ. Ядерний шантаж – це стабільна тактика режиму Путіна. Якоїсь епохальної новини тут немає", – сказав представник ГУР.

В травні 2023 року Росія остаточно вийшла із Договору про звичайні збройні сили в Європі, який передбачав знищення надлишкової зброї. Також у РФ скасували дію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань і призупинили участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

У квітні 2024 року Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі.

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