Путін доручив провести навчання із використання тактичної ядерної зброї. ГУР відстежує
Головне управління розвідки Міноборони збирає інформацію про заплановані в Росі навчання із використанням нестратегічної ядерної зброї, але "епохальної" новини у цьому немає. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
Зранку 6 травня Міноборони РФ повідомило, що за дорученням російського диктатора Володимира Путіна задля "підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань" Генштаб РФ почав підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями із залученням авіації і флоту.
"У ході навчання буде здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї", – йдеться в повідомленні.
У відомстві Сергія Шойгу однієї із цілей навчань назвали готовність відповісти на "провокаційні заяви та загрози окремих західних офіційних осіб" на адресу держави-агресорки РФ.
Юсов заявив, що чогось нового в подібних повідомленнях росіян, крім інформаційного ефекту, немає.
"Зрозуміло, що вся необхідна інформація збирається. Над цим працюють і українські спецслужби, та і власне весь світ. Ядерний шантаж – це стабільна тактика режиму Путіна. Якоїсь епохальної новини тут немає", – сказав представник ГУР.
- В травні 2023 року Росія остаточно вийшла із Договору про звичайні збройні сили в Європі, який передбачав знищення надлишкової зброї. Також у РФ скасували дію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань і призупинили участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
- У квітні 2024 року Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі.
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