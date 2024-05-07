"Безрозсудна риторика, ми нічого не бачимо". США вважають, що ядерні погрози Росії – блеф

Джон Кірбі (Фото: ЕРА/Yuri Gripas)

США не бачать жодних ознак підготовки Росією до використання ядерної зброї, попри "агресивну риторику" країни. Про це на брифінгу заявили координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі та речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Кірбі назвав погрози Росії "безрозсудним та безвідповідальним брязканням" ядерним арсеналом. Він заявив, що США і далі стежать за ситуацією, проте зараз нічого не свідчить про підготовку до використання Москвою ядерної зброї.

"Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування", – сказав представник Білого дому.

Міллер додав, що риторика РФ була "безвідповідальною та безрозсудною" протягом всієї війни проти України.

"Попри все ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції у відповідь на ці заяви, а також – жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", – заявив він.

6 травня Міноборони РФ повідомило, що за дорученням диктатора Володимира Путіна задля "підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань" Генштаб РФ почав підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями із залученням авіації та флоту.

У травні 2023 року Росія остаточно вийшла із Договору про звичайні збройні сили в Європі, який передбачав знищення надлишкової зброї. Також у РФ скасували дію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань і призупинили участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

У квітні 2024 року Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі.

Читайте також: Путін доручив провести навчання із використання тактичної ядерної зброї. ГУР відстежує