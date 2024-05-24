Літак Януковича сів у Білорусі. Нардеп Мережко вважає це акцією Путіна перед Самітом миру

Віктор Янукович (Фото: ЕРА)

OSINT-група Беларускі Гаюн, яка відстежує військову активність у Білорусі, помітила, що вдень 24 травня в аеропорту у Гомелі приземлився літак експрезидента-втікача Віктора Януковича. Нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі LIGA.net припустив, що це може бути черговою провокацією російського диктатора Володимира Путіна.

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"О 12:50 в аеропорту "Гомель" приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)", – написали аналітики. Пізніше у Мінську відбулася зустріч білоруського та російського диктаторів Олександра Лукашенка та Володимира Путіна. Про Януковича більше не було чути навіть із пропагандистських джерел ворога.

Гаюн не вказав, хто саме може бути на борту, проте зазначають, що востаннє український експрезидент був у Білорусі в березні 2022 року. Тоді Росія намагалася нав'язати його Києву як "єдиного легітимного президента".

"Щодо Януковича, то, можливо, це частина пропагандистської акції Путіна напередодні Глобального саміту миру. Путін, за деякими західними джерелами, нібито почне розповідати про свою готовність "заморозити конфлікт" і розпочати перемовини", – заявив Мережко.

24 квітня 2024 року президент Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

Станом на 15 травня 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Саміті миру.

14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.

21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.

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