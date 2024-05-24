Самолет Януковича сел в Беларуси. Нардеп Мережко: Акция Путина перед Саммитом мира

Виктор Янукович (Фото: ЕРА)

OSINT-группа Беларускі Гаюн, отслеживающая военную активность в Беларуси, заметила, что днем 24 мая в аэропорту в Гомеле приземлился самолет беглого экс-президента Виктора Януковича. Нардеп от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко в комментарии LIGA.net предположил, что это может быть очередной провокацией российского диктатора Владимира Путина.

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"В 12:50 в аэропорту "Гомель" приземлился самолет Виктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)", – написали аналитики. Позже в Минске состоялась встреча беларуского и российского диктаторов Александра Лукашенко и Владимира Путина. О Януковиче больше не было слышно даже из пропагандистских источников врага.

Гаюн не указал, кто именно может быть на борту, однако отмечают, что последний раз украинский экс-президент был в Беларуси в марте 2022 года. Тогда Россия пыталась навязать его Киеву как "единственного легитимного президента".

"Относительно Януковича, может быть, это часть пропагандистской акции Путина накануне Глобального саммита мира. Путин, по некоторым западным источникам, якобы начнет рассказывать о своей готовности "заморозить конфликт" и начать переговоры", – заявил Мережко.

24 апреля 2024 года президент Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

По состоянию на 15 мая 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Саммите мира.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на мероприятии в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны в Украине.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.

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