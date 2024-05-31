Россияне снова разгоняют ИПСО об открытии второго фронта Украины с Беларусью – ЦПД

Диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Беларусь продолжает кампанию по созданию напряжения на границе с Украиной – и этим помогает российским властям в информационной войне. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

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Так, первый заместитель главы Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев заявил о готовности Гомельской области к переводу на военное время. Этот регион граничит с Украиной.

Как объясняет ЦПД, это заявление свидетельствует о продолжении российской информационно-психологической спецоперации по "открытию второго фронта со стороны Беларуси", целью которой является нагнетание паники в украинском обществе.

Руководитель института Андрей Коваленко отмечает, что сейчас со стороны Беларуси есть исключительно информационная угроза, а любая военная активность со стороны этой страны отслеживается украинской разведкой.

В настоящее время оккупанты не имеют сил и средств для наступления на Украину с белорусского направления, акцентирует ЦПД.

Россия имитирует новую угрозу, чтобы оттянуть украинские силы из точек фронта, где идут наиболее активные боевые действия, однако украинские военные готовы к любым провокациям с территории Беларуси, заключает ведомство.

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10 мая издание NYT сообщило, что недалеко от белорусского города Осиповичи с марта 2023 года продолжается строительство военной базы, на которой Россия может хранить ядерное оружие.

23 мая Financial Times сообщило, что Евросоюз планирует расширить санкции против белорусского режима, поскольку РФ использует Беларусь для обхода санкций.

24 мая в Беларусь прибыл самолет президента-беглеца Януковича, в Верховной Раде предполагают, что это может быть очередной провокацией российского диктатора.

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