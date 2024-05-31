Россияне снова разгоняют ИПСО об открытии второго фронта Украины с Беларусью – ЦПД
Диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Беларусь продолжает кампанию по созданию напряжения на границе с Украиной – и этим помогает российским властям в информационной войне. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

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Так, первый заместитель главы Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев заявил о готовности Гомельской области к переводу на военное время. Этот регион граничит с Украиной.

Как объясняет ЦПД, это заявление свидетельствует о продолжении российской информационно-психологической спецоперации по "открытию второго фронта со стороны Беларуси", целью которой является нагнетание паники в украинском обществе.

Руководитель института Андрей Коваленко отмечает, что сейчас со стороны Беларуси есть исключительно информационная угроза, а любая военная активность со стороны этой страны отслеживается украинской разведкой.

В настоящее время оккупанты не имеют сил и средств для наступления на Украину с белорусского направления, акцентирует ЦПД.

Россия имитирует новую угрозу, чтобы оттянуть украинские силы из точек фронта, где идут наиболее активные боевые действия, однако украинские военные готовы к любым провокациям с территории Беларуси, заключает ведомство.

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