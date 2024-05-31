Россияне снова разгоняют ИПСО об открытии второго фронта Украины с Беларусью – ЦПД
Беларусь продолжает кампанию по созданию напряжения на границе с Украиной – и этим помогает российским властям в информационной войне. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
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Так, первый заместитель главы Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев заявил о готовности Гомельской области к переводу на военное время. Этот регион граничит с Украиной.
Как объясняет ЦПД, это заявление свидетельствует о продолжении российской информационно-психологической спецоперации по "открытию второго фронта со стороны Беларуси", целью которой является нагнетание паники в украинском обществе.
Руководитель института Андрей Коваленко отмечает, что сейчас со стороны Беларуси есть исключительно информационная угроза, а любая военная активность со стороны этой страны отслеживается украинской разведкой.
В настоящее время оккупанты не имеют сил и средств для наступления на Украину с белорусского направления, акцентирует ЦПД.
Россия имитирует новую угрозу, чтобы оттянуть украинские силы из точек фронта, где идут наиболее активные боевые действия, однако украинские военные готовы к любым провокациям с территории Беларуси, заключает ведомство.
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- 10 мая издание NYT сообщило, что недалеко от белорусского города Осиповичи с марта 2023 года продолжается строительство военной базы, на которой Россия может хранить ядерное оружие.
- 23 мая Financial Times сообщило, что Евросоюз планирует расширить санкции против белорусского режима, поскольку РФ использует Беларусь для обхода санкций.
- 24 мая в Беларусь прибыл самолет президента-беглеца Януковича, в Верховной Раде предполагают, что это может быть очередной провокацией российского диктатора.
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