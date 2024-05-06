Польський суддя втік до Білорусі. Радник Дуди: Ніхто у здоровому глузді туди не тікає

"Негідник і зрадник" – такі оцінки від посадовця

Томаш Шмідт (Фото: білоруські пропагандисти)

Польський суддя Томаш Шмідт втік до Білорусі та заявив місцевим пропагандистам, що подав прохання про політичний притулок у країні. Радник польського президента Анджея Дуди Станіслав Жарин акцентував, що "ніхто при здоровому глузді" не тікає в Білорусь, і пов'язав втечу з тим, що суддя боїться відповідальності. Про це Жарин написав у соцмережі X (екс-Twitter).

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"У своєму виступі Шмідт звинуватив Польщу, США та Захід у ворожості до Росії та Білорусі, похвалив Білорусь та Лукашенка, а Захід звинуватив у підштовхуванні Польщі до війни з Росією. Наразі суддя стане зіркою пропаганди Росії та Білорусі. Його представлять як людину із західних структур, яка вірить брехні російської та білоруської пропаганди", – написав радник польського президента.

За його словами, такий тип дій судді є приєднанням до гібридної війни проти Польщі і зрадою країни.

Жарин зазначив, що не знає, від чого тікає Шмідт – раніше подібне здійснювали ті, то боявся відповідальності за свої дії в Польщі.

"Ніхто при здоровому глузді не тікає в Білорусь, щоб стати маріонеткою в руках Путіна і Лукашенка. Негідник і зрадник", – підсумував радник.

Сьогодні білоруське пропагандистське агентство Belta опублікувало новини з пресконференції судді Шмідта: той подав прохання про політичний притулок у країні та підписав заяву про відставку з посади у воєводському адміністративному суді Варшави.

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Сам Шмідт пояснив свою відставку "висловленням протесту проти несправедливої політики" влади Польщі щодо Білорусі та Росії.

Серед іншого, суддя озвучив ще декілька пропагандистських штампів щодо "залучення" Польщі до збройного конфлікту з Білоруссю та РФ, а також закликав свою країну до "нормалізації та врегулювання добросусідських відносин" з двома режимами.

Шмідт стверджує, що посольство Білорусі повідомить польську владу про його відставку.

Серед іншого, його другий відділ суду, де працював посадовець, займається питаннями, що стосуються офіцерів силових служб і спецслужб, а також питань секретної інформації та питань доступу до такої інформації, акцентує польське медіа OKO.press.

ЗМІ пов'язує втечу Шмідта з тим, що йому можуть висунути звинувачення щодо скандалу на ґрунті ненависті: розслідування цієї справи прискорилося.

У 2019 році Шмідт став відомим через скандал з дискредитацією польських суддів, котрі виступали проти судівської реформи, ініційованої панівною на той момент партією "Право і справедливість" (до неї належить і чинний президент країни).

З'ясувалося, що пости, які розповсюджували інформацію про суддів, писала дружина Шмідта. На той момент пара переживала розлучення. Як зауважує Wyborcza, за даними журналістів, Шмідт "чудово знав" про вчинки дружини й був "тісно пов'язаним" з польським правлячим табором. У 2022 році він зізнався, що брав участь у поширенні інформації проти суддів, передає Rzechpospolita.

Через скандал Шмідта виключили з Національної ради суддів Польщі та тимчасово відсторонили від служби, проте згодом він поновився на посаді у Варшавському адмінсуді, а дисциплінарний суд так і не виніс остаточного рішення щодо нього.

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