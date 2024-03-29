У литовському МЗС вручили ноту протесту представнику Білорусі через заяви Лукашенка
У Міністерстві закордонних справ Литви викликали тимчасово повіреного у справах Білорусі Ярослава Хмиля та вручили йому ноту протесту через диктатора Олександра Лукашенка, який закликав свою армію готуватися до протистояння з країнами Балтії та Польщею. Про це повідомили у пресслужбі МЗС.
У литовському МЗС вважають, що в оприлюднених розмовах 26 березня Лукашенко безпідставно звинувачував країну у "військовій загрозі" для Білорусі та натякав на необороноздатність Сувальського коридору.
Білоруським солдатам, як наголосили у відомстві, сказали готуватися до можливого зіткнення з країнами Балтії й Польщі.
"Міністерство закордонних справ Литовської Республіки зазначає, що подібні заяви можуть бути зрозумілі як подальша ескалація агресивної зовнішньої політики білоруської влади і є абсолютно неприйнятними", – пояснили в МЗС.
Литва попросила білоруського диктатора якомога швидше надати офіційне пояснення щодо цих висловлювань, повідомили в міністерстві.
Там додали: Литовська Республіка вживатиме всіх можливих заходів для забезпечення безпеки, суверенітету й територіальної цілісності країни.
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