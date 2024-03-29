У литовському МЗС вручили ноту протесту представнику Білорусі через заяви Лукашенка
Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

У Міністерстві закордонних справ Литви викликали тимчасово повіреного у справах Білорусі Ярослава Хмиля та вручили йому ноту протесту через диктатора Олександра Лукашенка, який закликав свою армію готуватися до протистояння з країнами Балтії та Польщею. Про це повідомили у пресслужбі МЗС. 

У литовському МЗС вважають, що в оприлюднених розмовах 26 березня Лукашенко безпідставно звинувачував країну у "військовій загрозі" для Білорусі та натякав на необороноздатність  Сувальського коридору.

Білоруським солдатам, як наголосили у відомстві, сказали готуватися до можливого зіткнення з країнами Балтії й Польщі.

"Міністерство закордонних справ Литовської Республіки зазначає, що подібні заяви можуть бути зрозумілі як подальша ескалація агресивної зовнішньої політики білоруської влади і є абсолютно неприйнятними", – пояснили в МЗС. 

Литва попросила білоруського диктатора якомога швидше надати офіційне пояснення щодо цих висловлювань, повідомили в міністерстві.   

Там додали:  Литовська Республіка вживатиме всіх можливих заходів для забезпечення безпеки, суверенітету й територіальної цілісності країни. 

Сувальський коридор
Сувальський коридор – територія прикордоння Литви та Польщі протяжністю близько 100 км. Ця ділянка на сході межує з Калінінградською областю РФ, а на заході — з Білоруссю.
  • 19 листопада 2023 року у пропаганді режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка з'явилися нові мотиви – сигнали про "відкритість" Мінська до діалогу з майбутнім урядом Польщі.
  • 1 грудня президенти Литви, Латвії та Польщі НауседаРінкевичс і Дуда відмовилися робити "сімейне фото" з білоруським диктатором Лукашенком на конференції ООН з питань зміни клімату в Дубаї.
Читайте також: Лукашенко заявив, що отримав ядерні ракети. Нардеп: Росія може атакувати Польщу та Литву
БІЛОРУСЬОлександр лукашенковійналитвакраїни Балтії