В литовском МИД вручили ноту протеста представителю Беларуси из-за заявлений Лукашенко
В Министерстве иностранных дел Литвы вызвали временно поверенного в делах Беларуси Ярослава Хмыля и вручили ему ноту протеста из-за диктатора Александра Лукашенко, призвавшего свою армию готовиться к противостоянию со странами Балтии и Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
В литовском МИД считают, что в обнародованных разговорах 26 марта Лукашенко безосновательно обвинял страну в "военной угрозе" для Беларуси и намекал на необороноспособность Сувалкского коридора.
Беларуским солдатам, как отметили в ведомстве, сказали готовиться к возможному столкновению со странами Балтии и Польши.
"Министерство иностранных дел Литовской Республики отмечает, что подобные заявления могут быть расценены как дальнейшая эскалация агрессивной внешней политики беларуских властей и абсолютно неприемлемы", – пояснили в МИД.
Литва попросила беларуского диктатора как можно скорее предоставить официальное объяснение по поводу этих высказываний, сообщили в министерстве.
Там добавили: Литовская Республика будет принимать все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.
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