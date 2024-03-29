В литовском МИД вручили ноту протеста представителю Беларуси из-за заявлений Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

В Министерстве иностранных дел Литвы вызвали временно поверенного в делах Беларуси Ярослава Хмыля и вручили ему ноту протеста из-за диктатора Александра Лукашенко, призвавшего свою армию готовиться к противостоянию со странами Балтии и Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

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В литовском МИД считают, что в обнародованных разговорах 26 марта Лукашенко безосновательно обвинял страну в "военной угрозе" для Беларуси и намекал на необороноспособность Сувалкского коридора.

Беларуским солдатам, как отметили в ведомстве, сказали готовиться к возможному столкновению со странами Балтии и Польши.

"Министерство иностранных дел Литовской Республики отмечает, что подобные заявления могут быть расценены как дальнейшая эскалация агрессивной внешней политики беларуских властей и абсолютно неприемлемы", – пояснили в МИД.

Литва попросила беларуского диктатора как можно скорее предоставить официальное объяснение по поводу этих высказываний, сообщили в министерстве.

Там добавили: Литовская Республика будет принимать все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.

Сувалкский коридор Сувалкский коридор – приграничная территория Литвы и Польши протяженностью около 100 км. Этот участок на востоке граничит с Калининградской областью РФ, а на западе — с Беларусью. Сувалкский коридор – приграничная территория Литвы и Польши протяженностью около 100 км. Этот участок на востоке граничит с Калининградской областью РФ, а на западе — с Беларусью.