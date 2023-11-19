Минск изображает "открытость к диалогу" с ЕС, это лживая пропаганда – спецслужбы Польши

В пропаганде режима беларуского диктатора Александра Лукашенко появились новые мотивы – сигналы об "открытости" Минска к диалогу с будущим правительством Польши. Об этом написал в Х (Twitter) уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

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Как отметил Жарин, в Минске делают вид, что не пытались начиная с лета 2021 года навредить Польше гибридной операцией по дестабилизации польско-беларуской границы, которая продолжается до сих пор.

Он отметил, что эта операция постоянно сопровождается повторениями обвинений в адрес Польши в якобы совершении "геноцида" против "беженцев", которые сумели или пытались пересечь границу.

Подобные мотивы в пропаганде Беларуси появились потому, что Лукашенко пытается использовать ситуацию в Польше после проведения выборов для смягчения позиции польского правительства по отношению к враждебным действиям Минска, считает Жарин.

Он подчеркнул, что одновременно Россия и Беларусь продолжают наносить пропагандистские удары для подрыва взаимного доверия между поляками и украинцами. Именно в таком ключе российская пропаганда освещает протесты польских перевозчиков на границе с Украиной.

С начала лета 2021 года режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля". В ответ Польша начала строить стену на границе с Беларусью.

В январе 2023 года сообщалось, что Польша завершила строительство заграждения вдоль всей границы с Беларусью.

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