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Минск изображает "открытость к диалогу" с ЕС, это лживая пропаганда – спецслужбы Польши

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 20:37
Минск изображает
Станислав Жарин (фото - ЕРА)

В пропаганде режима беларуского диктатора Александра Лукашенко появились новые мотивы – сигналы об "открытости" Минска к диалогу с будущим правительством Польши. Об этом написал в Х (Twitter) уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

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Как отметил Жарин, в Минске делают вид, что не пытались  начиная с лета 2021 года навредить Польше гибридной операцией по дестабилизации польско-беларуской границы, которая продолжается до сих пор.

Он отметил, что эта операция постоянно сопровождается повторениями обвинений в адрес Польши в якобы совершении "геноцида" против "беженцев", которые сумели или пытались пересечь границу.

Подобные мотивы в пропаганде Беларуси появились потому, что Лукашенко пытается использовать ситуацию в Польше после проведения выборов для смягчения позиции польского правительства по отношению к враждебным действиям Минска, считает Жарин.

Он подчеркнул, что одновременно Россия и Беларусь продолжают наносить пропагандистские удары для подрыва взаимного доверия между поляками и украинцами. Именно в таком ключе российская пропаганда освещает протесты польских перевозчиков на границе с Украиной.

Читайте также: Провокации на границе со стороны Беларуси происходят ежедневно – разведслужбы Польши

Сергей Бережной
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