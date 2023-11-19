Мінськ зображує "відкритість до діалогу" з ЄС, це брехлива пропаганда – спецслужби Польщі

У пропаганді режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка з'явилися нові мотиви – сигнали про "відкритість" Мінська до діалогу з майбутнім урядом Польщі. Про це написав у Х (Twitter) уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

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Як зазначив Жарин, у Мінську вдають, що не намагалися починаючи з літа 2021 року нашкодити Польщі гібридною операцією з дестабілізації польсько-білоруського кордону, яка триває досі.

Він зазначив, що ця операція постійно супроводжується повтореннями звинувачень на адресу Польщі у нібито скоєнні "геноциду" проти "біженців", які зуміли або намагалися перетнути кордон.

Подібні мотиви у пропаганді Білорусі з'явилися тому, що Лукашенко намагається використати ситуацію в Польщі після проведення виборів для пом'якшення позиції польського уряду щодо ворожих дій Мінська, вважає Жарин.

Він наголосив, що одночасно Росія та Білорусь продовжують завдавати пропагандистських ударів для підриву взаємної довіри між поляками та українцями. Саме так російська пропаганда висвітлює протести польських перевізників на кордоні з Україною.

З початку літа 2021 року режим Лукашенка доставляє нелегальних мігрантів із Близького Сходу до кордонів Литви, Латвії та Польщі. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак назвав міграційну кризу "брудною грою Лукашенка та Кремля". У відповідь Польща почала будувати мур на кордоні з Білоруссю.

У січні 2023 року повідомлялося, що Польща завершила будівництво загородження вздовж усього кордону з Білоруссю.

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