Президенты Литвы, Латвии и Польши не захотели делать "семейное фото" с Лукашенко – LRT

Гитанас Науседа заявил, что было бы лицемерием стоять бок о бок с лидером страны, ставшей плацдармом для российской агрессии против Украины

Александр Лукашенко (Фото: EPA, ALI HAIDER)

Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались делать "семейное фото" с беларуским диктатором Александром Лукашенко на конференции ООН по изменению климата в Дубае. Об этом сообщает LRT.

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"Было бы лицемерием стоять бок о бок с лидером страны, ставшей плацдармом для российской агрессии против Украины. Это называется семейное фото. Лукашенко не является частью семьи, к которой мы хотим принадлежать", – заявил Науседа.

Литовский президент подчеркнул, что режим Лукашенко "способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за происходящее в Украине – от гибели людей до катастрофического влияния на окружающую среду".

18 июля депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд выдать ордер на арест Лукашенко за его причастность к похищению украинских детей.

12 декабря 2022 года СМИ написали, что в Беларуси медикам вручают повестки в военкоматы.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что наступление оккупантов может начаться не с Донбасса, а в сторону Киева, на белорусском или южном направлении.

29 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что на северных границах Украины российские оккупанты сосредоточили 22 000 человек.

В тот же день посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что РБ готовится к войне, хотя Лукашенко будет противиться этому до последнего.

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