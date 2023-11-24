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Арахамія: Лукашенко не хотів воювати, телефонував у перший день вторгнення

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 21:26
Арахамія: Лукашенко не хотів воювати, телефонував у перший день вторгнення - Фото
Олександр Лукашенко (фото - ЕРА)

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко телефонував голові фракції Слуга народу Давиду Арахамії у перший день російського повномасштабного вторгнення та обіцяв, що його армія не вступить у війну. Про це Арахамія розповів в інтерв'ю.

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Як сказав Арахамія, Лукашенко намагався спочатку зв'язатися із президентом Володимиром Зеленським, проте той відмовився з ним розмовляти.

Після цього Лукашенко додзвонився Арахамії, який вивів розмову на гучний зв'язок.

"Якщо не довіряти йому (Лукашенку. – Ред.), то хоча б послухати, що він скаже", – пояснив він.

Лукашенко тоді сказав, що він не воюватиме з Україною.

"Він чесно сказав, що не може завадити (росіянам. – Ред.) користуватися його (білоруською. – Ред.) інфраструктурою, щоб вони через Білорусь не заходили і не запускали ракети, але він гарантував, що жоден білоруський солдат не перетне кордон України", – розповів Арахамія.

"Потрібно віддати Лукашенку належне, цю обіцянку він поки що тримає", – зазначив він.

У розмові Лукашенко запропонував свої послуги як посередника, що згодом призвело до кількох безрезультатних зустрічей переговорних груп України та країни-агресора на території Білорусі, в яких брав участь і Арахамія.

У червні 2023 року колишній командир 38 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади ЗС Білорусі заявив, що наприкінці грудня 2022 року всі боєздатні частини білоруської армії були перекинуті до кордону з Україною, проте військові нібито відмовилися від участі у війні.

  • 12 грудня 2022 року ЗМІ написали, що в Білорусі медикам вручають повістки у військкомати.
  • 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наступ окупантів може розпочатися не з Донбасу, а у бік Києва, на білоруському чи південному напрямку.
  • 29 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на північних кордонах України російські окупанти зосередили 22 000 осіб.
  • Того ж дня посол України в Білорусі Ігор Кізім заявив, що РБ готується до війни, хоча Лукашенко опиратиметься цьому до останнього.

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Сергій Бережний
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БІЛОРУСЬОлександр лукашенковійнаДавид Арахамія

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