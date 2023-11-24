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Арахамия: Лукашенко не хотел воевать, звонил в первый день вторжения

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 21:26
Арахамия: Лукашенко не хотел воевать, звонил в первый день вторжения - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко звонил главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии в первый день российского полномасштабного вторжения и обещал, что его армия не вступит в войну. Об этом Арахамия рассказал в интервью

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Как сказал Арахамия, Лукашенко пытался сначала связаться с президентом Владимиром Зеленским, однако тот отказался с ним разговаривать.

После этого Лукашенко дозвонился до Арахамии, который вывел разговор на громкую связь. 

"Если не доверять ему (Лукашенко. – Ред.), то хотя бы послушать, что он скажет", – пояснил он. 

Лукашенко тогда сказал, что он не будет воевать с Украиной. 

"Он честно сказал, что не может помешать (россиянам. – Ред.) пользоваться его (беларуской. – Ред.) инфраструктурой, чтобы они через Беларусь не заходили и не запускали ракеты, но он гарантировал, что ни один беларуский солдат не пересечет границу Украины", – рассказал Арахамия. 

"Нужно отдать Лукашенко должное, это обещание он пока держит", – отметил он.

В этом разговоре Лукашенко предложил свои услуги как посредника, что затем привело к нескольким безрезультатным встречам переговорных групп Украины и страны-агрессора на территории Беларуси, в которых принимал участие и Арахамия. 

В июне 2023 года бывший командир 38 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси заявил, что в конце декабря 2022 года все боеспособные части беларуской армии были переброшены к границе с Украиной, однако военные якобы отказались от участия в войне.

  • 12 декабря 2022 года СМИ написали, что в Беларуси медикам вручают повестки в военкоматы.
  • 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что наступление оккупантов может начаться не с Донбасса, а в сторону Киева, на беларуском или южном направлении.
  • 29 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что на северных границах Украины российские оккупанты сосредоточили 22 000 человек. 
  • В тот же день посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что РБ готовится к войне, хотя Лукашенко будет упираться этому до последнего.

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Сергей Бережной
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войнабеларусьалександр лукашенкоДавид Арахамия
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