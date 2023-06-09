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Лукашенко готовил вторжение в Украину, но военные отказались – оппозиция Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 21:35
Лукашенко готовил вторжение в Украину, но военные отказались – оппозиция Беларуси - Фото
Валерий Сахащик (скриншот с видео)

Представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик, бывший командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси заявил, что в конце декабря 2022 года все боеспособные части беларуской армии были переброшены к границе с Украиной, однако военные якобы отказались от участия в войне. Об этом Сахащик рассказал в эфире Эспресо.

"На 27 декабря 2022 года практически все боеспособные соединения и части беларуской армии находились на границе, но военнослужащие начали движение снизу, начали задавать огромное количество неудобных вопросов командованию: почему мы должны идти в Украину, с какого перепугу украинский народ стал нам врагом и т. д." – сказал он.

По словам Сахащика, Минобороны РБ попыталось запугивать военнослужащих, но "ничего не получилось".

"Практически в полном составе органы КГБ провели более недели в войсках, шантажировали, пугали, беседовали с военнослужащими. Ничего это не дало. Доложено было верхнему руководству, что беларуская армия не готова к ведению боевых действий на территории Украины, поэтому приказ о пересечении границы не был отдан", – рассказал беларуский оппозиционер.

По его словам, между беларускими и российскими военными "имеет место ситуация сильного взаимного недоверия".

  • 12 декабря 2022 года СМИ написали, что в Беларуси медикам вручают повестки в военкоматы.
  • 13 декабря Лукашенко "внезапно" решил проверить боеготовность армии Беларуси.
  • 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что наступление оккупантов может начаться не с Донбасса, а в сторону Киева, на беларуском или южном направлении.
  • 27 декабря в ГПСУ сообщили, что пограничники не фиксируют перемещения техники РФ и Беларуси вдоль границы или создания необходимых для вторжения ударных группировок, однако Силы обороны готовы ко всем сценариям и укрепляют оборону. 
  • 29 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что на северных границах Украины российские оккупанты сосредоточили 22 000 человек. 
  • В тот же день посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что РБ готовится к войне, хотя Лукашенко будет упираться этому до последнего.
Вадим Ребрина
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беларусьалександр лукашенковалерий сахащик
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