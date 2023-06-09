Лукашенко готував вторгнення в Україну, але військові відмовилися – опозиція Білорусі

Представник Об'єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з оборони та нацбезпеки Валерій Сахащик, колишній командир 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади ЗС Білорусі заявив, що наприкінці грудня 2022 року всі боєздатні частини білоруської армії були перекинуті до кордону з Україною, проте військові нібито відмовилися від участі у війні. Про це Сахащик розповів в ефірі Еспресо.

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"Станом на 27 грудня 2022 року практично всі боєздатні з'єднання та частини білоруської армії перебували на кордоні, але військовослужбовці почали рух знизу, почали ставити величезну кількість незручних запитань командуванню: чому ми маємо йти в Україну, з якого переляку український народ став нам ворогом і т. д." – сказав він.

За словами Сахащика, Міноборони РБ спробувало залякувати військовослужбовців, але "нічого не вийшло".

"Практично у повному складі органи КДБ провели більше тижня у військах, шантажували, лякали, розмовляли із військовослужбовцями. Це нічого не дало. Доповіли верхньому керівництву, що білоруська армія не готова до ведення бойових дій на території України, тому наказ про перетин кордону не був відданий", – розповів білоруський опозиціонер.

За його словами, між білоруськими та російськими військовими "має місце ситуація сильної взаємної недовіри".

12 грудня 2022 року ЗМІ написали, що в Білорусі медикам вручають повістки у військкомати.

13 грудня Лукашенко "раптово" вирішив перевірити боєздатність армії Білорусі.

15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наступ окупантів може розпочатися не з Донбасу, а у бік Києва, на білоруському чи південному напрямку.

27 грудня в ДПСУ повідомили, що прикордонники не фіксують переміщення техніки РФ та Білорусі вздовж кордону або створення необхідних для вторгнення ударних угруповань, проте Сили оборони готові до всіх сценаріїв та зміцнюють оборону.

29 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на північних кордонах України російські окупанти зосередили 22 000 осіб.

Того ж дня посол України в Білорусі Ігор Кізім заявив, що РБ готується до війни, хоча Лукашенко впиратиметься цьому до останнього.

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