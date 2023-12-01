Президенти Литви, Латвії та Польщі не захотіли робити "сімейне фото" з Лукашенком – LRT
Президенти Литви, Латвії та Польщі Гітанас Науседа, Едгарс Рінкевичс і Анджей Дуда відмовилися робити "сімейне фото" з білоруським диктатором Олександром Лукашенком на конференції ООН з питань зміни клімату в Дубаї. Про це повідомляє LRT.
"Було б лицемірством стояти пліч-о-пліч з лідером країни, яка стала плацдармом для російської агресії проти України. Це називається сімейне фото. Лукашенко не є частиною сім'ї, до якої ми хочемо належати", – заявив Науседа.
Литовський президент наголосив, що режим Лукашенка "сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом із Росією несе відповідальність за те, що відбувається в Україні – від загибелі людей до катастрофічного впливу на навколишнє середовище".
18 липня депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Лукашенка за його причетність до викрадення українських дітей.
- 12 грудня 2022 року ЗМІ написали, що в Білорусі медикам вручають повістки у військкомати.
- 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наступ окупантів може розпочатися не з Донбасу, а в бік Києва, на білоруському чи південному напрямку.
- 29 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на північних кордонах України російські окупанти зосередили 22 000 осіб.
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