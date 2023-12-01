Президенти Литви, Латвії та Польщі не захотіли робити "сімейне фото" з Лукашенком – LRT

Гітанас Науседа заявив, що було б лицемірством стояти пліч-о-пліч з лідером країни, яка стала плацдармом для російської агресії проти України

Олександр Лукашенко (Фото: EPA, ALI HAIDER)

Президенти Литви, Латвії та Польщі Гітанас Науседа, Едгарс Рінкевичс і Анджей Дуда відмовилися робити "сімейне фото" з білоруським диктатором Олександром Лукашенком на конференції ООН з питань зміни клімату в Дубаї. Про це повідомляє LRT.

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"Було б лицемірством стояти пліч-о-пліч з лідером країни, яка стала плацдармом для російської агресії проти України. Це називається сімейне фото. Лукашенко не є частиною сім'ї, до якої ми хочемо належати", – заявив Науседа.

Литовський президент наголосив, що режим Лукашенка "сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом із Росією несе відповідальність за те, що відбувається в Україні – від загибелі людей до катастрофічного впливу на навколишнє середовище".

18 липня депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Лукашенка за його причетність до викрадення українських дітей.

12 грудня 2022 року ЗМІ написали, що в Білорусі медикам вручають повістки у військкомати.

15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наступ окупантів може розпочатися не з Донбасу, а в бік Києва, на білоруському чи південному напрямку.

29 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на північних кордонах України російські окупанти зосередили 22 000 осіб.

Того ж дня посол України в Білорусі Ігор Кізім заявив, що РБ готується до війни, хоча Лукашенко опиратиметься цьому до останнього.

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