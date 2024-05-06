Польский судья сбежал в Беларусь. Советник Дуды: Никто в здравом уме туда не убегает

Томаш Шмидт (Фото: беларуские пропагандисты)

Польский судья Томаш Шмидт сбежал в Беларусь и заявил местным пропагандистам, что подал прошение о политическом убежище в стране. Советник польского президента Анджея Дуды Станислав Жарин акцентировал, что "никто в здравом уме" не убегает в Беларусь, и связал побег с тем, что судья боится ответственности. Об этом Жарин написал в соцсети X (экс-Twitter).

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"В своем выступлении Шмидт обвинил Польшу, США и Запад в неприязни к России и Беларуси, похвалил Беларусь и Лукашенко, а Запад обвинил в подталкивании Польши к войне с Россией. Судья станет звездой пропаганды России и Беларуси. Его представят как человека из западных структур, который верит лжи российской и беларуской пропаганды", – написал советник польского президента.

По его словам, такой тип действий судьи является присоединением к гибридной войне против Польши и предательством страны.

Жарин отметил, что не знает, от чего убегает Шмидт – раньше подобное осуществляли те, кто боялся ответственности за свои действия в Польше.

"Никто в здравом уме не убегает в Беларусь, чтобы стать марионеткой в руках Путина и Лукашенко. Негодяй и предатель", – подытожил советник.

Сегодня беларуское пропагандистское агентство Belta опубликовало новости с пресс-конференции судьи Шмидта: тот подал прошение о политическом убежище в стране и подписал заявление об отставке с должности в воеводском административном суде Варшавы.

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Сам Шмидт объяснил свою отставку "выражением протеста против несправедливой политики" властей Польши в отношении Беларуси и России.

Среди прочего, судья озвучил еще несколько пропагандистских штампов по поводу "привлечения" Польши к вооруженному конфликту с Беларусью и РФ, а также призвал свою страну к "нормализации и урегулированию добрососедских отношений" с двумя режимами.

Шмидт утверждает, что посольство Беларуси сообщит польским властям о его отставке.

Среди прочего, его второй отдел суда, где работал чиновник, занимается вопросами, касающимися офицеров силовых служб и спецслужб, а также вопросов секретной информации и доступа к такой информации, акцентирует польское медиа OKO.press.

СМИ связывает бегство Шмидта с тем, что ему могут предъявить обвинения в скандале на почве ненависти: расследование этого дела ускорилось.

В 2019 году Шмидт стал известен из-за скандала с дискредитацией польских судей, выступавших против судебной реформы, инициированной правящей на тот момент партией "Право и справедливость" (к ней относится и действующий президент страны).

Выяснилось, что посты, распространявшие информацию о судьях, писала супруга Шмидта. В тот момент пара переживала развод. Как отмечает Wyborcza, по данным журналистов, Шмидт "прекрасно знал" о поступках жены и был "тесно связан" с польским правящим лагерем. В 2022 году он признался, что участвовал в распространении информации против судей, передает Rzechpospolita.

Из-за скандала Шмидта исключили из Национального совета судей Польши и временно отстранили от службы, однако впоследствии он возобновился в должности в Варшавском админсуде, а дисциплинарный суд так и не вынес окончательного решения по нему.

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