Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне. В Воздушных силах отреагировали

Александр Лукашенко (Фото: ЕРА)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил 2 апреля, что его страна "все-таки готовится к войне, хоть и не хочет воевать". Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш отреагировал, отметив в эфире телемарафона, что нельзя исключать возобновление ракетных ударов с территории Беларуси.

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"Мы уже видели, как беларуский диктатор предоставлял территорию для наступления российских войск в начале полномасштабного вторжения. Конечно, мы не исключаем, в частности, и авиационное применение с их территории, поскольку авиация за достаточно короткое время может перемещаться на большие расстояния, нести разного рода нагрузки", – сказал он.

Евлаш объяснил, что существует угроза возобновления ракетных ударов со стороны Беларуси. В то же время, подчеркнул он, Воздушные силы готовы к любому развитию событий.

15 февраля 2024 года в Беларуси был введен режим контртеррористической операции в части Гомельской области. Регион граничит с Украиной. С чем это было связано – неизвестно.

В тот же день Лукашенко заявил, что на границе с Украиной "задержали диверсантов". Спикер Госпогранслужбы Демченко заявил LIGA.net, что Лукашенко продолжает играть на стороне террористической России.

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