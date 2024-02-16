Лукашенко заявив про "українських диверсантів" у Білорусі. ДПСУ: Абсурд не припиняється

Олександр Лукашенко (Скриншот)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що на кордоні з Україною "затримали диверсантів". Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив LIGA.net, що Лукашенко продовжує грати на боці терористичної Росії.

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"Тільки сьогодні затримали кілька диверсантів на українському кордоні. За допомогою дронів, по болотах дехто з українських громадян переповзав на наш кордон, перекидав вибухівку для здійснення диверсій насамперед на території Росії та Білорусі", – повідомив диктатор РБ.

За словами Демченка, в українців слова Лукашенка можуть викликати посмішку, але для внутрішньої аудиторії самопроголошений президент має робити подібні заяви, щоб "хоч і безпідставно, проте зазначати, що з України йде загроза".

"Лукашенківський абсурд не припиняється. Я досі згадую про його тонни зброї, яку вони затримували з України, а ще більше добре пам’ятаю, звідки відбулося вторгнення Росії", — сказав речник ДПСУ.

15 лютого 2024 року у Білорусі запровадили режим контртерористичної операції у частині Гомельської області. Регіон межує з Україною. З чим це було пов'язано – невідомо.

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