Лукашенко заявив про "українських диверсантів" у Білорусі. ДПСУ: Абсурд не припиняється
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що на кордоні з Україною "затримали диверсантів". Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив LIGA.net, що Лукашенко продовжує грати на боці терористичної Росії.
"Тільки сьогодні затримали кілька диверсантів на українському кордоні. За допомогою дронів, по болотах дехто з українських громадян переповзав на наш кордон, перекидав вибухівку для здійснення диверсій насамперед на території Росії та Білорусі", – повідомив диктатор РБ.
За словами Демченка, в українців слова Лукашенка можуть викликати посмішку, але для внутрішньої аудиторії самопроголошений президент має робити подібні заяви, щоб "хоч і безпідставно, проте зазначати, що з України йде загроза".
"Лукашенківський абсурд не припиняється. Я досі згадую про його тонни зброї, яку вони затримували з України, а ще більше добре пам’ятаю, звідки відбулося вторгнення Росії", — сказав речник ДПСУ.
- 15 лютого 2024 року у Білорусі запровадили режим контртерористичної операції у частині Гомельської області. Регіон межує з Україною. З чим це було пов'язано – невідомо.
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