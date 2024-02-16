Лукашенко заявил об "украинских диверсантах" в Беларуси. ГПСУ: Абсурд не прекращается

Александр Лукашенко (Скриншот)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что на границе с Украиной "задержали диверсантов". Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил LIGA.net, что Лукашенко продолжает играть на стороне террористической России.

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"Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для осуществления диверсий прежде всего на территории России и Беларуси", – сообщил диктатор РБ.

По словам Демченко, у украинцев слова Лукашенко могут вызвать улыбку, но для внутренней аудитории самопровозглашенный президент должен делать подобные заявления, чтобы "хоть и безосновательно, однако отмечать, что из Украины идет угроза".

"Лукашенковский абсурд не прекращается. Я до сих пор вспоминаю о его тоннах оружия, которое они задерживали из Украины, а еще лучше помню, откуда произошло вторжение России", — сказал спикер ГПСУ.

15 февраля 2024 года в Беларуси был введен режим контртеррористической операции в части Гомельской области. Регион граничит с Украиной. С чем это было связано – неизвестно.

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