Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни. У Повітряних силах відреагували

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що не можна виключати загрозу авіаційних нападів з боку Білорусі

Олександр Лукашенко (Фото: ЕРА)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив 2 квітня, що його країна "все ж таки готується до війни, хоч і не хоче воювати". Речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш відреагував, зазначивши в ефірі телемарафону, що не можна виключати поновлення ракетних ударів з території Білорусі.

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"Ми вже бачили, як білоруський диктатор надавав територію для наступу російських військ на початку повномасштабного вторгнення. Звісно, що ми не виключаємо, зокрема, і авіаційного застосування з їхньої території, оскільки авіація за досить короткий час може переміщатися на великі відстані, нести різного роду навантаження", – сказав він.

Євлаш пояснив, що існує загроза поновлення ракетних ударів з боку Білорусі. Водночас, наголосив він, Повітряні сили готові до будь-якого розвитку подій.

15 лютого 2024 року у Білорусі запровадили режим контртерористичної операції у частині Гомельської області. Регіон межує з Україною. З чим це було пов'язано – невідомо.

Того самого дня Лукашенко заявив, що на кордоні з Україною "затримали диверсантів". Речник Держприкордонслужби Демченко заявив LIGA.net, що Лукашенко і далі грає на боці терористичної Росії.

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