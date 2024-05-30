Роспропаганда "поховала" військових на Яворівському полігоні, але ракет навіть не фіксувалося

Солдати НАТО (Ілюстративне фото: VALDA KALNINA / EPA)

Російська пропаганда розповсюдила фейк про буцімто удар по Яворівському полігоні на Львівщині та начебто убивство військових ЗСУ й іноземних інструкторів. Проте у заявлений час "події" жодна ракета в область не залітала. Про це повідомили у державному Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, що діє при Мінкультури.

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Російські Telegram-канали заявили, що нібито у ніч з 28 на 29 травня російська армія вдарила ракетою "Кинджал" по Яворівському полігону на Львівщині, й відзвітували про буцімто загибель "багатьох військовослужбовців ЗСУ та іноземних інструкторів".

Водночас у зазначений окупантами час ракети не залітали на територію Львівщини, а тим більше – у ніч з 28 на 29 травня в області не оголошувалася повітряна тривога. Сирена лунала ввечері 28 травня о 20:17 й тривала до 20:31, але пуски не фіксувалися, зазначає Центр.

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Також і Львівська обладміністрація, яка під час повітряних тривог повідомляє про влучання, не фіксувала ударів по будь-яких об'єктах інфраструктури в області, акцентує Spravdi.

До того ж не зафіксовано ударів авіації загарбників і в Міжнародному центрі миротворчості та воєнних відомствах країн-партнерів, зауважує відомство.

Водночас востаннє російські ракети залітали до повітряного простору Львівщини у ніч проти 26 травня, проте згодом вони "зникли з радарів", підсумовує Центр.

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