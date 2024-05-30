Роспропаганда "похоронила" военных на Яворовском полигоне, но ракет даже не фиксировалось

Солдаты НАТО (Иллюстративные фото: VALDA KALNINA / EPA)

Российская пропаганда распространила фейк о якобы ударе по Яворовскому полигону во Львовской области, а также вроде бы убийстве военных ВСУ и иностранных инструкторов. Однако в заявленное время "события" ни одна ракета в область не залетала. Об этом сообщили в действующем при Минкультуры государственном Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

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Российские Telegram-каналы заявили, что в ночь с 28 на 29 мая российская армия ударила ракетой "Кинжал" по Яворовскому полигону во Львовской области, и отчитались о якобы гибели "многих военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов".

В то же время в указанное оккупантами время ракеты не залетали на территорию Львовской области, а тем более – в ночь с 28 на 29 мая в области не объявлялась воздушная тревога. Сирена раздавалась вечером 28 мая в 20:17 и продолжалась до 20:31, но пуски не фиксировались, отмечает Центр.

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Также и Львовская обладминистрация, которая во время воздушных тревог сообщает о попадании, не фиксировала удары по каким-либо объектам инфраструктуры в области, акцентирует Spravdi.

К тому же не зафиксированы удары авиации захватчиков и в Международном центре миротворчества и военных ведомствах стран-партнеров, отмечает ведомство.

При этом последний раз российские ракеты залетали в воздушное пространство Львовской области в ночь на 26 мая, однако впоследствии они "исчезли с радаров", заключает Центр.

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