Міноборони РФ із новим очільником продовжує брехати про війну. "Захоплення" Роботиного – фейк
Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Міноборони РФ, очільником якого російський диктатор Володимир Путін вчора, 14 травня, офіційно призначив Андрія Бєлоусова замість Сергія Шойгу, заявило про нібито захоплення окупантами села Роботине Пологівського району Запорізької області. Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону спростував цю інформацію.

У зведенні воєнного відомства держави-агресора йдеться, що військові РФ нібито "повністю" окупували Роботине, завдавши суттєвих втрат українським силам.

За словами Плетенчука, попри чисельні штурми з боку росіян, особливо впродовж останніх трьох діб, успіхів вони не досягли і жодних втрат українських позицій на півдні не відбулося.

"Що стосується Роботиного – ця інформація не відповідає дійсності", – заявив він, нагадавши про останній кейс із подібним фейком із боку росіян, коли вони зайшли до населеного пункту в сірій зоні, зняли коротке відео із встановленням триколора, після чого "героїчно" загинули.

Він додав, що українська сторона дізналась за кілька днів про те, що інформація про "захоплення" буде оприлюднена 15 травня, – від полоненого.

Міноборони РФ із новим очільником продовжує брехати про війну. "Захоплення" Роботиного – фейк
Мапа – DeepState
Міноборони РФ із новим очільником продовжує брехати про війну. "Захоплення" Роботиного – фейк
Мапа – DeepStatе

Читайте також: Зеленський заявив, що ситуацію на фронті частково стабілізовано, росіян нищать всіма способами

війнафейкнаступЗапорізька областьзапорізький напрямокдмитро плетенчукРоботине