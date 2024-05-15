Зеленський заявив, що ситуацію на фронті частково стабілізовано, росіян нищать всіма способами
Протягом 15 травня Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку, де з минулої п’ятниці тривають нові наступальні дії росіян. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Він зазначив, що протягом усього дня отримував доповіді військових.
Фронту і всім районам бойових дій наразі приділяється постійна увага, наголосив президент.
"Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім залученим підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють", – заявив Зеленський.
Також, запевнив президент, увага приділяється й іншим напрямкам бойових дій – зокрема, Покровському і Куп’янському.
"Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу", – сказав він.
- 10 травня почалася нова хвиля наступу росіян на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- Ввечері 14 травня Генштаб повідомив, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців – задля уникнення втрат на тлі масованих обстрілів і штурмів з боку росіян.
- 15 травня Генштаб повідомив про те, що Сили оборони частково вибили із Вовчанська піхотні групи РФ, яким вдалося прорватись у місто. Проте війська РФ намагаються відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська. Сили оборони прочісують околиці міста.
Читайте також: Міжнародні заходи за участі Зеленського перенесуть через наступ росіян