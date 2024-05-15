Протягом 15 травня Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку, де з минулої п’ятниці тривають нові наступальні дії росіян. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Він зазначив, що протягом усього дня отримував доповіді військових.

Фронту і всім районам бойових дій наразі приділяється постійна увага, наголосив президент.

"Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім залученим підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють", – заявив Зеленський.

Також, запевнив президент, увага приділяється й іншим напрямкам бойових дій – зокрема, Покровському і Куп’янському.

"Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу", – сказав він.

10 травня почалася нова хвиля наступу росіян на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Ввечері 14 травня Генштаб повідомив, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців – задля уникнення втрат на тлі масованих обстрілів і штурмів з боку росіян.

15 травня Генштаб повідомив про те, що Сили оборони частково вибили із Вовчанська піхотні групи РФ, яким вдалося прорватись у місто. Проте війська РФ намагаються відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська. Сили оборони прочісують околиці міста.

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