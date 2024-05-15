Зеленский: За день удалось частично стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении
В течение 15 мая Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, где с минувшей пятницы продолжаются новые наступательные действия россиян. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Он отметил, что на протяжении дня получал доклады военных.
Фронту и всем районам боевых действий сейчас уделяется постоянное внимание, подчеркнул президент.
"Харьковская область – районы рядом с границей, город Волчанск – продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины – всем задействованным подразделениям – удалось частично стабилизировать ситуацию. Оккупанта, который зашел в Харьковскую область, всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают", – заявил Зеленский.
Также, заверил президент, внимание уделяется и другим направлениям боевых действий – в частности, Покровскому и Купянскому.
"Мы четко видим, как оккупант пытается оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Реагируем на это именно так, как нужно, – на каждом направлении нам должно быть чем ответить врагу", – сказал он.
- 10 мая началась новая волна наступления россиян на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Вечером 14 мая Генштаб сообщил, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев – для избежания потерь на фоне массированных обстрелов и штурмов со стороны россиян.
- 15 мая Генштаб сообщил о том, что Силы обороны частично выбили из Волчанска пехотные группы РФ, которым удалось прорваться в город. Однако войска РФ пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска. Силы обороны прочесывают окрестности города.
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