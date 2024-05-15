В течение 15 мая Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, где с минувшей пятницы продолжаются новые наступательные действия россиян. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он отметил, что на протяжении дня получал доклады военных.

Фронту и всем районам боевых действий сейчас уделяется постоянное внимание, подчеркнул президент.

"Харьковская область – районы рядом с границей, город Волчанск – продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины – всем задействованным подразделениям – удалось частично стабилизировать ситуацию. Оккупанта, который зашел в Харьковскую область, всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают", – заявил Зеленский.

Также, заверил президент, внимание уделяется и другим направлениям боевых действий – в частности, Покровскому и Купянскому.

"Мы четко видим, как оккупант пытается оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Реагируем на это именно так, как нужно, – на каждом направлении нам должно быть чем ответить врагу", – сказал он.

10 мая началась новая волна наступления россиян на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Вечером 14 мая Генштаб сообщил, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев – для избежания потерь на фоне массированных обстрелов и штурмов со стороны россиян.

15 мая Генштаб сообщил о том, что Силы обороны частично выбили из Волчанска пехотные группы РФ, которым удалось прорваться в город. Однако войска РФ пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска. Силы обороны прочесывают окрестности города.

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