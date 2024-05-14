Офіційно. Путін призначив Бєлоусова новим міністром оборони РФ замість Шойгу

Андрій Бєлоусов (Фото: LILLIAN SUWANRUMPHA/EPA)

Російській диктатор Володимир Путін призначив Андрія Бєлоусова новим очільником Міноборони РФ. Про це повідомляється на сайті Кремля.

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Про ротації в російській владі стало відомо ввечері 12 травня, а 14 травня Путін підписав відповідний указ. Сергій Шойгу, давній соратник Путіна, очолював Міністерство оборони Росії з 2012 року.

Бєлоусов – 65-річний економіст, причетний до поточної російської макроекономічної моделі. У близькому колі російського диктатора він з 2007 року і був його особистим помічником.

У Бєлоусова немає військового досвіду. Він - колишній віцепрем’єр, спеціалізується на економіці. Продовжує справу батька – радянського економіста та професора. Закінчив Московський державний університет за фахом "економіка".

Російські медіа з числа "іноагентів" пишуть, що це призначення було "особистим рішенням Путіна", а самого Бєлоусова називають "людиною, яку Путін знає і до якої дослуховується". Його завданням буде "вписати економіку війни в економіку країни". Детальніше – в огляді LIGA.net.

12 травня Путін подав кандидатуру Бєлоусова, який обіймав посаду першого віцепрем'єра. Диктатор РФ вирішив зробити Шойгу секретарем Ради безпеки РФ. До нього цю посаду обіймав Микола Патрушев, якого звільнили "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його майбутній російський "колега" є черговою маріонеткою Путіна.

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