Офіційно. Путін призначив Бєлоусова новим міністром оборони РФ замість Шойгу
Російській диктатор Володимир Путін призначив Андрія Бєлоусова новим очільником Міноборони РФ. Про це повідомляється на сайті Кремля.
Про ротації в російській владі стало відомо ввечері 12 травня, а 14 травня Путін підписав відповідний указ. Сергій Шойгу, давній соратник Путіна, очолював Міністерство оборони Росії з 2012 року.
Бєлоусов – 65-річний економіст, причетний до поточної російської макроекономічної моделі. У близькому колі російського диктатора він з 2007 року і був його особистим помічником.
У Бєлоусова немає військового досвіду. Він - колишній віцепрем’єр, спеціалізується на економіці. Продовжує справу батька – радянського економіста та професора. Закінчив Московський державний університет за фахом "економіка".
Російські медіа з числа "іноагентів" пишуть, що це призначення було "особистим рішенням Путіна", а самого Бєлоусова називають "людиною, яку Путін знає і до якої дослуховується". Його завданням буде "вписати економіку війни в економіку країни". Детальніше – в огляді LIGA.net.
- 12 травня Путін подав кандидатуру Бєлоусова, який обіймав посаду першого віцепрем'єра. Диктатор РФ вирішив зробити Шойгу секретарем Ради безпеки РФ. До нього цю посаду обіймав Микола Патрушев, якого звільнили "у зв'язку з переходом на іншу роботу".
- Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його майбутній російський "колега" є черговою маріонеткою Путіна.
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