Официально. Путин назначил Белоусова новым министром обороны РФ вместо Шойгу

Андрей Белоусов (Фото: LILLIAN SUWANRUMPHA/EPA)

Российский диктатор Владимир Путин назначил Андрея Белоусова новым главой Минобороны РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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О ротациях в российской власти стало известно вечером 12 мая, а 14 мая Путин подписал соответствующий указ. Сергей Шойгу, давний соратник Путина, возглавлял Министерство обороны России с 2012 года.

Белоусов – 65-летний экономист, причастный к текущей российской макроэкономической модели. В близком кругу российского диктатора он с 2007 года и был его личным помощником.

У Белоусова нет военного опыта. Он – бывший вице-премьер, специализирующийся на экономике. Продолжает дело отца – советского экономиста и профессора. Окончил Московский государственный университет по специальности "экономика".

Российские медиа из числа "иноагентов" пишут, что это назначение было "личным решением Путина", а самого Белоусова называют "человеком, которого Путин знает и к которому прислушивается". Его задачей будет "вписать экономику войны в экономику страны". Подробнее – в обзоре LIGA.net.

12 мая Путин подал кандидатуру Белоусова, занимавшего должность первого вице-премьера. Диктатор РФ решил сделать Шойгу секретарем Совбеза РФ. До него эту должность занимал Николай Патрушев, которого уволили "в связи с переходом на другую работу".

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его будущий российский "коллега" является очередной марионеткой Путина.

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