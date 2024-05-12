Вместо Шойгу. Путин подал кандидатуру на главу минобороны РФ – это бывший зам Мишустина

Ранее диктатор распустил правительство в связи с вступлением в очередной срок пребывания в должности "президента"

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин внес новую кандидатуру на должность главы министерства обороны РФ – это бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ранее соответствующую должность занимал Сергей Шойгу, теперь он будет возглавлять Совет безопасности РФ. О перестановках в российском правительстве сообщил Совет федерации (верхняя палата местного "парламента") и пропагандисты.

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В Совфеде заявили, что к ним поступили предложенные Путиным кандидатуры на должности части министерств и ведомств.

В частности, при должностях должны остаться министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

В то же время вместо Шойгу (занимал должность с 2012 года) предложено назначить Белоусова. Он с 2020 по 2024 год был первым вице-премьером при Михаиле Мишустине, сохранившем пост главы правительства.

Шойгу же переводят на должность главы Совбеза России. Ранее эту должность занимал Николай Патрушев, уволенный "в связи с переходом на другую работу", говорится в указе Путина. Куда именно – не уточняется. Также пока не коммуницируются и причины таких кадровых перестановок.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что Валерий Герасимов останется главой Генерального штаба страны-агрессора.

Следует отметить, что такие представления Совфеду являются юридической формальностью в условиях современного российского режима - и они будут согласованы.

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