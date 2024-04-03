Министр обороны Франции впервые с октября 2022-го позвонил Шойгу: о чем говорили

Себастьян Лекорню (Фото: EPA)

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на пресс-релиз французского Минобороны.

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Этот разговор между главами ведомств стал первым с октября 2022 года.

Лекорню осудил террористическую атаку на подмосковный концертный зал Crocus City Hall, совершенную боевиками "Исламского государства" 22 марта. Также глава французского Минобороны подчеркнул, что у Парижа нет никакой информации о якобы связи террористов с Украиной, о чем продолжает утверждать Кремль.

Министр призвал РФ прекратить попытки переложить ответственность на Киев.

Также Лекорню осудил захватническую войну, которую Россия развязала в Украине, и напомнил, что Франция будет "продолжать поддерживать Украину настолько долго и настолько сильно, насколько это необходимо, в ее борьбе за свободу, чтобы принести мир и безопасность на европейский контент".

22 марта 2024 года в России произошла стрельба в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.

МИД отверг обвинения Кремля в якобы причастности Украины к теракту в России.

23 марта Центр противодействия дезинформации предположил, что теракт в России может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России.

24 марта Совет национальной безопасности США отверг попытки России привязать Украину к теракту в концертном зале Crocus City Hall.

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