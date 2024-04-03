Міністр оборони Франції вперше з жовтня 2022-го зателефонував Шойгу: про що говорили

Себастьян Лекорню (Фото: EPA)

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Про це повідомило видання Le Monde із посиланням на пресреліз французького Міноборони.

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Ця розмова між очільниками відомств стала першою з жовтня 2022 року.

Лекорню засудив терористичну атаку на підмосковний концертний зал Crocus City Hall, яку скоїли бойовики "Ісламської держави" 22 березня. Також глава французького Міноборони наголосив, що Париж не має жодної інформації щодо нібито зв'язку терористів з Україною, про що продовжує стверджувати Кремль.

Міністр закликав РФ припинити спроби перекласти відповідальність на Київ.

Також Лекорню засудив загарбницьку війну, яку Росія розв'язала в Україні, і нагадав, що Франція "продовжуватиме підтримувати Україну настільки довго та настільки сильно, наскільки це необхідно, у її боротьбі за свободу, щоб принести мир і безпеку на європейський контент".

22 березня 2024 року в Росії відбулася стрілянина в підмосковному концертному залі Crocus City Hall.

МЗС відкинуло звинувачення Кремля в нібито причетності України до теракту в Росії.

23 березня Центр протидії дезінформації припустив, що теракт у Росії може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в Росії.

24 березня Рада національної безпеки США відкинула спроби Росії прив'язати Україну до теракту в концертному залі Crocus City Hall.

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