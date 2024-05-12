Замість Шойгу. Путін подав кандидатуру на очільника міноборони РФ – це ексзаступник Мішустіна

Раніше диктатор розпустив уряд у зв'язку зі вступом на черговий термін перебування на посаді "президента"

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін вніс нову кандидатуру на посаду голови міністерства оборони РФ – це колишній перший віцепрем'єр Андрій Білоусов. Раніше відповідну посаду обіймав Сергій Шойгу, тепер він буде секретарем Ради безпеки РФ. Про перестановки в російському уряді повідомила Рада федерації (верхня палата місцевого "парламенту") і пропагандисти.

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У Раді федерації заявили, що до них надійшли запропоновані Путіним кандидатури на посади частини міністерств та відомств.

Зокрема, при посадах мають залишитися міністр закордонних справ Сергій Лавров, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, очільник Федеральної служби безпеки Олександр Бортников та голова Росгвардії Віктор Золотов.

Водночас замість Шойгу (обіймав посаду з 2012 року) запропоновано призначити Білоусова. Він з 2020-го по 2024 рік був першим віцепрем'єром за Михайла Мішустіна, котрий зберіг посаду голови уряду. Білоусов перебуває під санкціями Євросоюзу та США.

Шойгу ж переводять на посаду секретаря Радбезу Росії. Раніше цю посаду обіймав Микола Патрушев, якого звільнили "у зв'язку з переходом на іншу роботу", йдеться в указі Путіна. Куди саме — не уточнюється.

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Речник російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що Валерій Герасимов залишиться очільником Генерального штабу країни-агресора.

Також Пєсков зазначив, що подання Білоусова пов'язано з процесами в економіці РФ: "Дуже важливо вписати економіку силового блоку в економіку країни. Вписати для того, щоб вона відповідала динаміці нинішнього моменту". Можливо, йдеться про економіку воєнного часу.

Вищеперераховані посадовці безпосередньо причетні до ведення агресивної війни проти України, деякі з них вже отримали підозри від українських правоохоронних органів.

Слід зауважити, що такі подання до "парламенту" є юридичною формальністю в умовах сучасного російського режиму — і вони будуть погоджені. Російський уряд було розпущено після "інавгурації" Путіна 7 травня — впродовж п'яти днів члени кабміну діяли у статусі виконувачів обов'язків.

23 квітня заступника Шойгу Тимура Іванова було затримано за підозрою в корупції, в українській воєнній розвідці повідомили, що це був результат їх дій. Чи пов'язана подія зі звільненням Шойгу – невідомо.

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