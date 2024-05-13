Перестановки в Кремле. Министр обороны Британии назвал Белоусова новой марионеткой Путина
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что его будущий российский "коллега" Андрей Белоусов является очередной марионеткой диктатора Владимира Путина. Так он прокомментировал состоявшиеся 12 мая перестановки в российском правительстве.
"России нужен министр обороны, который бы исправил это катастрофическое наследие и прекратил вторжение, но все, что они получат, — это еще одну марионетку Путина", — написал Шэппс.
Он добавил, что возглавлявший Минобороны РФ Сергей Шойгу стал свидетелем потери более 355 000 российских солдат на войне в Украине и массовых страданий мирного населения из-за незаконного вторжения России в Украину.
12 мая Путин подал кандидатуру Белоусова, занимавшего должность первого вице-премьера. В свою очередь кремлевский диктатор решил сделать Шойгу секретарем Совета безопасности РФ (эту должность до него занимал Николай Патрушев, которого уволили "в связи с переходом на другую работу". – Ред.).
- Спикер российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что Валерий Герасимов останется главой Генерального штаба страны-агрессора.
- Белоусов находится под санкциями Евросоюза и США.
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