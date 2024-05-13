Перестановки в Кремле. Министр обороны Британии назвал Белоусова новой марионеткой Путина

Шэппс заявил, что России нужен министр обороны, который завершит войну, а не станет выполнять прихоти российского диктатора

Грант Шэппс (Фото: ЕРА / Andy Rain)

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что его будущий российский "коллега" Андрей Белоусов является очередной марионеткой диктатора Владимира Путина. Так он прокомментировал состоявшиеся 12 мая перестановки в российском правительстве.

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"России нужен министр обороны, который бы исправил это катастрофическое наследие и прекратил вторжение, но все, что они получат, — это еще одну марионетку Путина", — написал Шэппс.

Он добавил, что возглавлявший Минобороны РФ Сергей Шойгу стал свидетелем потери более 355 000 российских солдат на войне в Украине и массовых страданий мирного населения из-за незаконного вторжения России в Украину.

12 мая Путин подал кандидатуру Белоусова, занимавшего должность первого вице-премьера. В свою очередь кремлевский диктатор решил сделать Шойгу секретарем Совета безопасности РФ (эту должность до него занимал Николай Патрушев, которого уволили "в связи с переходом на другую работу". – Ред.).

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что Валерий Герасимов останется главой Генерального штаба страны-агрессора.

Белоусов находится под санкциями Евросоюза и США.

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