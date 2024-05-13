Перестановки у Кремлі. Міністр оборони Британії назвав Білоусова новою маріонеткою Путіна

Шаппс заявив, що Росії потрібен міністр оборони, який покладе край війні, а не стане виконувати примхи російського диктатора

Грант Шаппс (Фото: ЕРА / Andy Rain)

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його майбутній російський "колега" Андрій Білоусов є черговою маріонеткою диктатора Володимира Путіна. Так він прокоментував перестановки в російському уряді, які відбулися 12 травня.

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"Росії потрібен міністр оборони, який би виправив цю катастрофічну спадщину і поклав край вторгненню, але все, що вони отримають, — це ще одну маріонетку Путіна", – написав Шаппс.

Він додав, що Сергій Шойгу, який очолював Міноборони РФ, став свідком втрати більш ніж 355 000 російських солдатів на війні в Україні та масових страждань мирного населення через незаконне вторгнення Росії до України.

12 травня Путін подав кандидатуру Білоусова, який обіймав посаду першого віцепрем'єра. Своєю чергою кремлівський диктатор вирішив зробити Шойгу секретарем Ради безпеки РФ (цю посаду до нього обіймав Микола Патрушев, якого звільнили "у зв'язку з переходом на іншу роботу". – Ред.).

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що Валерій Герасимов залишиться очільником Генерального штабу країни-агресора.

Білоусов перебуває під санкціями Євросоюзу та США.

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