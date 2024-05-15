Минобороны РФ с новым главой продолжает так же врать о войне. "Захват" Работино – фейк

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ЕРА)

Минобороны РФ, главой которого российский диктатор Владимир Путин вчера, 14 мая, официально назначил Андрея Белоусова вместо Сергея Шойгу, заявило о якобы захвате оккупантами села Работино Пологовского района Запорожской области. Спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона опроверг эту информацию.

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В сводке военного ведомства государства-агрессора сказано, что военные РФ якобы "полностью" оккупировали Работино, нанеся существенные потери украинским силам.

По словам Плетенчука, несмотря на многочисленные штурмы со стороны россиян, особенно в последние три дня, успехов они не добились и никаких потерь украинских позиций на юге не произошло.

"Что касается Работино – эта информация не соответствует действительности", – заявил он, напомнив о последнем кейсе с подобным фейком со стороны россиян, когда они зашли в населенный пункт в серой зоне, сняли короткое видео с установкой триколора, после чего "героически" погибли.

Он добавил, что украинская сторона узнала за несколько дней о том, что информация о "захвате" будет обнародована 15 мая, – от пленного.

Карта – DeepState

Карта – DeepStatе

Россияне регулярно врут о якобы захвате определенных населенных пунктов в Украине, при этом часто "берут" их в своих сводках неоднократно.

Одни из последних подобных фейков россиян – о якобы захвате в апреле Красногоровского огнеупорного завода. Также оккупанты "брали" Новомихайловку возле Марьинки, когда в населенном пункте продолжались бои.

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