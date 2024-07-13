Російські "шахеди" другу добу поспіль залітають до Білорусі – країна підіймала авіацію

Близько 03:00 в ніч проти 13 липня "шахед" перетнув білорусько-український кордон, пробувши на території Білорусі кілька годин

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан)

Російсько-іранський дрон-камікадзе типу Shahed влетів на територію Білорусі під час атаки окупаційних військ на Україну 13 липня, повідомила білоруська моніторингова група Беларускі Гаюн. Це вже другий такий випадок за два дні.

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За даними Гаюна, близько 03:00 в ніч проти 13 липня "шахед" перетнув білорусько-український кордон у районі населеного пункту Лоєва та продовжив рух на північ: пролетів Гомель та Жлобін, увійшов до Могилівської області, а потім до Мінської області, максимально наблизившись до Мінська.

Інфографіка: Беларускі Гаюн

Зранку Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли, що чотири з п'яти ворожих безпілотників було збито у межах Донецької та Харківської областей, вцілілий "шахед" полетів до Білорусі – у напрямку Гомельської області.

Попри те, що Міноборони Білорусі нічого не повідомляло, за даними Гаюна, через цей дрон-камікадзе Збройні сили країни підіймали бойову авіацію: гелікоптер Мі-24 та винищувач Су-30.

Сумарно уночі та вранці 13 липня дрон пролетів над територією Білорусі понад 350 км. Що сталося з ним далі, наразі невідомо.

У ніч проти 12 липня 2024 року сталася подібна ситуація: один із безпілотників, запущених російською стороною по Україні, потрапив на територію Білорусі й залишався в її повітряному просторі як мінімум годину.

Інфографіка: Беларускі Гаюн

10 травня 2024 року видання NYT писало, що неподалік від білоруського міста Осиповичі з березня 2023 року триває будівництво військової бази, на якій Росія може зберігати ядерну зброю.

31 травня ЦПД повідомив, що Білорусь продовжує кампанію зі створення напруження на кордоні з Україною – і цим допомагає російській владі в інформаційній війні.

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