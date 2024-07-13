Российские "шахеды" вторые сутки подряд залетают в Беларусь – страна поднимала авиацию

Около 03:00 в ночь на 13 июля "шахед" пересек белорусско-украинскую границу, пробыв на территории Беларуси несколько часов

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

Российско-иранский дрон-камикадзе типа Shahed влетел на территорию Беларуси во время атаки оккупационных войск на Украину 13 июля, сообщила беларуская мониторинговая группа Белорусский Гаюн. Это уже второй такой случай за два дня.

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По данным Гаюна, около 03:00 в ночь на 13 июля "шахед" пересек беларуско-украинскую границу в районе населенного пункта Лоева и продолжил движение на север: пролетел Гомель и Жлобин, вошел в Могилевскую область, а затем в Минскую область, максимально приблизившись к Минску.

Инфографика: Белорусский Гаюн

Утром Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали, что четыре из пяти вражеских беспилотников были сбиты в пределах Донецкой и Харьковской областей, уцелевший "шахед" полетел в Беларусь – в направлении Гомельской области.

Несмотря на то, что Минобороны Беларуси ничего не сообщало, по данным Гаюна, из-за этого дрона-камикадзе Вооруженные силы страны поднимали боевую авиацию: вертолет Ми-24 и истребитель Су-30.

Суммарно ночью и утром 13 июля дрон пролетел над территорией Беларуси более 350 км. Что произошло с ним дальше, пока неизвестно.

В ночь на 12 июля 2024 года произошла подобная ситуация: один из беспилотников, запущенных российской стороной по Украине, попал на территорию Беларуси и оставался в ее воздушном пространстве как минимум час.

Инфографика: Белорусский Гаюн

10 мая 2024 года издание NYT писало, что неподалеку от беларуского города Осиповичи с марта 2023 года продолжается строительство военной базы, на которой Россия может хранить ядерное оружие.

31 мая ЦПИ сообщил, что Беларусь продолжает кампанию по созданию напряжения на границе с Украиной – и этим помогает российским властям в информационной войне.

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