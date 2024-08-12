СБУ: Россия может инсценировать преступления в Курской области, чтобы обвинить Украину

Российские спецслужбы могут устроить провокации против мирного населения в Курской области, чтобы обвинить ВСУ

Курская область, Суджа (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Российские спецслужбы пытаются использовать ситуацию в Курской области, чтобы безосновательно обвинить украинских военнослужащих в военных преступлениях – враг может прибегнуть к провокациям. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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"Служба безопасности Украины фиксирует попытки спецслужб РФ использовать ситуацию в Курской области для безосновательных обвинений украинских защитников в совершении военных преступлений", – говорится в сообщении.

Для этого Россия создает и распространяет фейки и ложную информацию, "не имеющих ничего общего с реальностью", добавили правоохранители.

По информации украинских спецслужб, в скором времени российские спецслужбы могут устроить инсценировку преступлений против мирного населения в Курской области, чтобы обвинить в этом Украину.

СБУ уверяет, что эти попытки напрасны и не повлияют ни на действия ВСУ, ни на отношение международного сообщества. Украинские военные продолжают соблюдать правила войны — в частности об обращении с пленными и мирными жителями, заверили правоохранители.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

12 августа на Facebook-странице 225 отдельного штурмового батальона появилось видео, как утверждается, из села Дарьино, что в Суджанском районе Курской области. На нем бойцы снимают российское знамя с административного здания.

В тот же день Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

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