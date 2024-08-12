СБУ: Росія може інсценувати злочини в Курській області, щоб звинуватити Україну

Російські спецслужби можуть влаштувати провокації проти мирного населення у Курській області, щоб звинуватити ЗСУ

Курська область, Суджа (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Російські спецслужби намагаються використати ситуацію в Курській області, щоб безпідставно звинуватити українських військових у воєнних злочинах – ворог може вдатися до провокацій. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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"Служба безпеки України фіксує спроби спецслужб РФ використати ситуацію в Курській області для безпідставних звинувачень українських захисників у вчиненні воєнних злочинів", – йдеться у повідомленні.

Для цього Росія створює і поширює фейки та неправдиву інформацію, які "не мають нічого спільного з реальністю", додали правоохоронці.

За інформацією українських спецслужб, незабаром російські спецслужби можуть влаштувати інсценування злочинів проти мирного населення в Курській області, щоб звинуватити в цьому Україну.

СБУ запевняє, що ці спроби марні й не вплинуть ані на дії ЗСУ, ані на ставлення міжнародної спільноти. Українські військові продовжують дотримуватися правил війни, зокрема щодо поводження з полоненими та мирними жителями, запевнили правоохоронці.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю.

У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській і Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

12 серпня на Facebook-сторінці 225 окремого штурмового батальйону з'явилося відео, як стверджується, з села Дар'їно, що у Суджанському районі Курської області. На ньому бійці знімають російський прапор з адміністративної будівлі.

Того самого дня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

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