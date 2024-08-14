Сырский: С начала суток в Курской области взято в плен 100 российских военных

С начала текущих суток ВСУ по отдельным направлениям в Курской области продвинулись от одного до двух километров

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт Сырского)

С начала суток 14 августа в Курской области были взяты в плен более 100 российских военнослужащих. Об этом во время утреннего доклада президенту Владимиру Зеленскому сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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По его словам, Силы безопасности и обороны продолжают вести наступательную операцию в Курской области. С начала текущих суток ВСУ на отдельных направлениях продвинулись от одного до двух километров.

"Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа. С начала суток в плен взято более 100 военнослужащих противника", – сказал Сырский.

Зеленский поблагодарил Сырского за обменный фонд.

"За утро более 100 человек, это поможет нам вернуть наших парней", — сказал глава государства.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала утрату 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

13 августа Сырский сообщил, что Украина контролирует более 70 населенных пунктов в Курской области.

Зеленский заявил, что в Курской области сдались в плен сотни российских военных.

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