Сирський: Від початку доби в Курській області взято в полон 100 російських військових

Від початку поточної доби ЗСУ на окремих напрямках в Курській області просунулися від одного до двох кілометрів

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт Сирського)

Від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців. Про це під час ранкової доповіді президенту Володимиру Зеленському повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За його словами, Сили безпеки й оборони продовжують ведення наступальної операції в Курській області. Від початку поточної доби ЗСУ на окремих напрямках просунулися від одного до двох кілометрів.

"Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа. Від початку доби в полон взято понад 100 військовослужбовців противника", – сказав Сирський.

Зеленський подякував Сирському за обмінний фонд.

"За ранок понад 100 людей, це допоможе нам повернути наших хлопців", – сказав глава держави.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.

13 серпня Сирський повідомив, що Україна контролює понад 70 населених пунктів у Курській області.

Зеленський заявив, що у Курській області здалися в полон сотні російський військових.

Читайте також: Курська область. Українське телебачення показало взяту під контроль ЗСУ Суджу – відео, фото