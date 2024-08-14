Сирський: Від початку доби в Курській області взято в полон 100 російських військових
Від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців. Про це під час ранкової доповіді президенту Володимиру Зеленському повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
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За його словами, Сили безпеки й оборони продовжують ведення наступальної операції в Курській області. Від початку поточної доби ЗСУ на окремих напрямках просунулися від одного до двох кілометрів.
"Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа. Від початку доби в полон взято понад 100 військовослужбовців противника", – сказав Сирський.
Зеленський подякував Сирському за обмінний фонд.
"За ранок понад 100 людей, це допоможе нам повернути наших хлопців", – сказав глава держави.
- 6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.
- 12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.
- Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.
- 13 серпня Сирський повідомив, що Україна контролює понад 70 населених пунктів у Курській області.
- Зеленський заявив, що у Курській області здалися в полон сотні російський військових.
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