Зеленський закликав Раду зібратися та ухвалити "пакет оборонних законів": деталі

Пакет законів охоплюватиме питання гарантій виплат для військових, що воюють на Курщині, надання українського громадянства іноземним добровольцям тощо

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський попросив Верховну Раду зібратися та ухвалити "пакет оборонних законів для України", який міститиме визначення статусу українських військових у Курській області та інші важливі теми. Про це він повідомив під час відеозвернення.

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"Уже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі – оборонний законодавчий пакет для України. Це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям", – заявив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності законодавчого закріплення гарантій для військових, які беруть участь у Курській операції та інших діях на території держави-агресора, щоб вони отримували всі передбачені виплати та преференції.

Він також підкреслив важливість визнання та підтримки кожного захисника України, включаючи іноземних добровольців, які мають отримати українське громадянство разом із їхніми родичами.

Крім того, Зеленський зазначив, що питання трофейної зброї, здобутої в боях, також потребує врегулювання.

"Відповідні законопроєкти теж уже є в парламенті. І прошу Верховну Раду зібратися для розгляду цих питань невідкладно найближчим часом", – підсумував глава держави.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.

Зеленський у середу, 14 серпня, провів нараду щодо Курської області: на ній обговорили низку ключових питань, зокрема створення військових комендатур на Курщині.

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