"Не отступлю". Додон отменил указ о роспуске парламента и выборах

Игорь Додон (фото - ЕРА)

Временно отстраненный от власти Конституционным судом президент Молдовы Игорь Додон отменил указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов 6 сентября. Об этом сообщает местное издание newsmaker.md.

"Сегодня я подписал декрет об отмене этих решений господина исполняющего обязанности премьер-министра", - заявил он после собрания Высшего совета безопасности.

В эфире телеканала TV8, Додон заявил: "Я буду твердо стоять на своей позиции и не отступлю! Мы не отступим".

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 9 июня КСМ снова временно отстранил Додона, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

НАТО и Госдеп США призвали к мирному решению политического кризиса. МИД Украины обеспокоен возможностью федерализации Молдовы по сценарию РФ. В РФ сказали, что федерализации хочет глава Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк.

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