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14.06.2019, 18:11

Партия олигарха Плахотнюка заявила об отказе от власти в Молдове

Партия олигарха Плахотнюка заявила об отказе от власти в Молдове - Фото
Владимир Плахотнюк (скриншот с видео)

Правительство премьер-министра Павла Филипа в полном составе уходит в отставку

Демократическая партия Молдовы (ДПМ) отказывается от власти, чтобы страна могла выйти из политического кризиса. Об этом заявил на брифинге вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь, сообщает Newsmaker.

По его словам, правительство премьер-министра Павла Филипа в полном составе уходит в отставку.

"С сегодняшнего дня премьер-министр и министры уходят в отставку. Это сигнал, что ДПМ не держится за власть", - сказал Чеботарь.

Вместе с тем он заявил, что правительство под руководством Майи Санду незаконно - "до тех пор, пока есть решения действующего Конституционного суда", госструктуры не могут на законных основаниях выполнять его решения.

Также Чеботарь заявил, что ДПМ не отказывается от идеи досрочных выборов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что молдавский олигарх, глава ДПМ Владимир Плахотнюк якобы предлагал местной пророссийской Партии социалистов создать коалицию и вместе "урегулировать" приднестровский конфликт через федерализацию страны.

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Теги: Павел Филип, Молдова, владимир плахотнюк
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