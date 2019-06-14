Партия олигарха Плахотнюка заявила об отказе от власти в Молдове

Владимир Плахотнюк (скриншот с видео)

Демократическая партия Молдовы (ДПМ) отказывается от власти, чтобы страна могла выйти из политического кризиса. Об этом заявил на брифинге вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь, сообщает Newsmaker.

По его словам, правительство премьер-министра Павла Филипа в полном составе уходит в отставку.

"С сегодняшнего дня премьер-министр и министры уходят в отставку. Это сигнал, что ДПМ не держится за власть", - сказал Чеботарь.

Вместе с тем он заявил, что правительство под руководством Майи Санду незаконно - "до тех пор, пока есть решения действующего Конституционного суда", госструктуры не могут на законных основаниях выполнять его решения.

Также Чеботарь заявил, что ДПМ не отказывается от идеи досрочных выборов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что молдавский олигарх, глава ДПМ Владимир Плахотнюк якобы предлагал местной пророссийской Партии социалистов создать коалицию и вместе "урегулировать" приднестровский конфликт через федерализацию страны.