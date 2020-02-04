Пророссийский бизнесмен в крымском "СИЗО" объявил голодовку - СМИ

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Владелец крымского парка львов Тайган и зоопарка Сказка Олег Зубков объявил голодовку в так называемом СИЗО Симферополя. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря парка Тайган Татьяну Алексагину.

По ее словам, Зубкова вывезли в "СИЗО" вечером 3 февраля, и он отказался от пищи сразу после того, как ему объявили об "аресте". Пресс-секретарь Тайгана не верит, что "судья" самостоятельно приняла такое решение. Подтверждения информации о голодовке Зубкова от "руководства СИЗО" Симферополя пока нет.

В июле 2018 года сообщалось, что лев укусил туристку в парке Тайган. По словам женщины, в момент нападения хищника Зубков был рядом, но не смог сразу успокоить животного. Вчера подконтрольный оккупантам Белогорский райсуд "арестовал" Зубкова по этому делу.

Издание сообщает, что у Зубкова, который в 2014 году поддержал захват полуострова Россией, - длительный конфликт с оккупационными властями. Он утверждает, что в течение пяти лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.

21 апреля 2012 года в Белогорском районе Крыма торжественно открыли первый в Европе сафари-парк Тайган.

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