В Крыму пересыхает еще одно водохранилище – питающее Севастополь: фото

Ранее представитель оккупационной власти Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что воды в водохранилище почти вдвое меньше, чем в прошлом году

Площадь Чернореченского водохранилища в Крыму значительно уменьшилась. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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В некоторых местах вода на сотни метров отступила от своих обычных берегов, а на водной глади видны отдельные островки суши. Как отмечает издание, это может быть результатом того, что реки Боза и Узунджа больше не питают водохранилище из-за того, что они пересохли.

Ранее глава оккупационной администрации временно аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Чернореченском водохранилище почти вдвое снизился запас воды по сравнению с прошлым годом.

О важном. Крым весь в стройках, стройках, стройках. В бетоне жизнь кипит, а природа стонет. Последние снежные зимы были... Опубликовано Adele Crimea Вторник, 8 сентября 2020 г.

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Станислав Стороженко

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