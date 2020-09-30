В Крыму пересыхает еще одно водохранилище – питающее Севастополь: фото
Ранее представитель оккупационной власти Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что воды в водохранилище почти вдвое меньше, чем в прошлом году
Площадь Чернореченского водохранилища в Крыму значительно уменьшилась. Об этом сообщает Крым.Реалии.
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В некоторых местах вода на сотни метров отступила от своих обычных берегов, а на водной глади видны отдельные островки суши. Как отмечает издание, это может быть результатом того, что реки Боза и Узунджа больше не питают водохранилище из-за того, что они пересохли.
Ранее глава оккупационной администрации временно аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Чернореченском водохранилище почти вдвое снизился запас воды по сравнению с прошлым годом.
О важном. Крым весь в стройках, стройках, стройках. В бетоне жизнь кипит, а природа стонет. Последние снежные зимы были...Опубликовано Adele Crimea Вторник, 8 сентября 2020 г.
- Из-за сильного обмеления Симферопольского водохранилища власти оккупированного Крыма не могут брать больше 34 000 кубометров воды в сутки.
- 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Крыма стартовал первый этап ограничения подачи воды. Через неделю — воду стали подавать почасово.
- 7 сентября начался третий этап ограничений — потребление воды снизилось со 160 000 до 100 000 кубов в сутки.
- 8 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что проблемы с водой оккупанты в Крыму создают искусственно.
- 28 сентября глава оккупационной администрации временно аннексированного Крыма Сергей Аксенов поручил выкупать частные скважины и колодцы.
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