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Крым. Симферопольское водохранилище продолжает пересыхать - фото

16.09.2020, 13:59
Крым. Симферопольское водохранилище продолжает пересыхать - фото - Фото
Фото - Facebook Влада Рудовского

Спасти ситуацию с водным обеспечением водохранилища могут только обильные осадки

Из-за сильного обмеления Симферопольского водохранилища власти оккупированного Крыма не могут брать больше 34 000 кубометров воды в сутки, об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на слова главы предприятия "Вода Крыма" Владимира Баженова. 

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Уточняется, что спасти ситуацию с обмелением водохранилища могут только обильные осадки. 

"Хуже всего набираются резервуары воды на Петровских скалах. Это доминирующая высота, чем ниже горизонт (воды -ред.), тем на меньшее количество этажей «выдавливается» вода. Это уже физика процессов. Для жителей тех районов только подвоз, только подъем воды. Если осадков не будет, воду я не смогу нигде взять», – пояснил гендиректор.

Петровские скалы – местность на левом берегу Салгира в южной части Симферополя.

Twitter КРЫМский бандеровец опубликовал фото Симферопольского водохранилища. Отмечается, что фото сделаны недавно. 

LIGA.net нашла в Facebook фото, которые выкладывают посетители водоема. На кадрах заметно, что водохранилище очень сильно пересохло. 

Станислав Стороженко
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