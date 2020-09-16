Крым. Симферопольское водохранилище продолжает пересыхать - фото
Спасти ситуацию с водным обеспечением водохранилища могут только обильные осадки
Из-за сильного обмеления Симферопольского водохранилища власти оккупированного Крыма не могут брать больше 34 000 кубометров воды в сутки, об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на слова главы предприятия "Вода Крыма" Владимира Баженова.
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Уточняется, что спасти ситуацию с обмелением водохранилища могут только обильные осадки.
"Хуже всего набираются резервуары воды на Петровских скалах. Это доминирующая высота, чем ниже горизонт (воды -ред.), тем на меньшее количество этажей «выдавливается» вода. Это уже физика процессов. Для жителей тех районов только подвоз, только подъем воды. Если осадков не будет, воду я не смогу нигде взять», – пояснил гендиректор.
Twitter КРЫМский бандеровец опубликовал фото Симферопольского водохранилища. Отмечается, что фото сделаны недавно.
LIGA.net нашла в Facebook фото, которые выкладывают посетители водоема. На кадрах заметно, что водохранилище очень сильно пересохло.
- С 7 сентября в Бахчисарайском и Симферопольских районах Крыма ввели третий, самый жесткий, этап экономии воды.
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