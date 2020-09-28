Оккупационные власти Крыма заставят продавать частные колодцы и скважины – росСМИ

Аксенов заявил, что в случае отказа от продажи оккупационные власти будут привлекать прокуратуру

Глава оккупационной администрации временно аннексированного Крыма Сергей Аксенов поручил выкупать частные скважины и колодцы, а в случае отказа владельцев – привлекать прокуратуру. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по водоснабжению аннексированного полуострова, сообщает Новая газета

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Аксенов считает, что вода является стратегическим сырьем и не может быть "чьей-то собственностью".

По его мнению, собственники, которые откажутся от продажи своих частных колодцев, сделают это в принудительном порядке.

"Если в данном случае есть какие-то недопонимания с собственниками, подключайте прокуратуру и принимайте решение", – заявил представитель российской оккупационной власти в АР Крым.

24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Крыма стартовал первый этап ограничения подачи воды. Через неделю — воду стали подавать почасово.

воду стали подавать почасово. 7 сентября начался третий этап ограничений — потребление воды снизилось со 160 000 до 100 000 кубов в сутки.

потребление воды снизилось со 160 000 до 100 000 кубов в сутки. 8 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что проблемы с водой оккупанты в Крыму создают искусственно.

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Станислав Стороженко

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