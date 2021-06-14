Украина доказывает, что готова быть в НАТО больше, чем большинство стран ЕС – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "ежедневно доказывает, что готова быть в НАТО больше, чем большинство стран Европейского союза". Об этом он сказал в интервью Reuters, AP и AFP, сообщает пресс-служба Офиса президента.
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"Мы ежедневно доказываем, что готовы быть в Альянсе больше, чем большинство стран Европейского Союза. Из-за того, что у нас семь лет идет война, среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО. Потому что для людей это безопасность, это защита для их детей", – сказал Зеленский.
По его мнению, западные партнеры "по-прежнему часто руководствуются своими внутренними интересами" в вопросе поддержки Украины. Несмотря на это, Зеленский говорит, что за последний год их позиция по поддержке Украины "стала крепче".
Зеленский считает, что западные партнеры должны понять, что поддержка Украины – "это не только благо для украинского народа, это также благо и безопасность для их стран".
Война на Донбассе – это "война в Европе, на которой умирают за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и ЕС", говорит президент.
- Сегодня, 14 июня, состоится саммит НАТО. Украину на него не позвали, глава МИД Кулеба заявил, что не понимает, как можно не пригласить Украину на саммит. Ранее Украина ожидала, что на саммите рассмотрят ПДЧ для страны.
- В конце весны 2021 года президент Зеленский "заочно" раскритиковал НАТО.
- В ОП говорят, что Украина осуществила все необходимые шаги для получения плана действий по членству в НАТО – заместитель генсека блока Мирча Джоанэ заявил, что консенсуса по вопросу предоставления Украине плана действий по членству в НАТО среди стран-участников Альянса пока нет.
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